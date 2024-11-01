متى تنتهي الحالة المطرية في العراق؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، موعد انتهاء الحالة المطرية التي يشهدها .

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت على العموم سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع أمطار خفيفة ثم تزداد شدتها بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية أحياناً خاصة في المنطقتين والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت أن "طقس يوم الاحد سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتزداد شدتها في بعض الاماكن من المنطقة الشمالية وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تتخفض عدة درجات في المنطقة الشمالية وبضع درجات في المنطقتين والجنوبية".

وتابعت أن "طقس الاثنين المقبل، سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة في المنطقتين الشمالية والجنوبية ثم يتحسن تدريجيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وترتفع في المنطقتين والجنوبية"، لافتة الى ان "الحالة المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".

وذكرت أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد والبصرة وديالى وميسان وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وذي قار 28، والنجف الأشرف والمثنى وبابل والديوانية والانبار 29، وواسط 27، ودهوك ونينوى 26، والسليمانية 23 ، ودهوك وأربيل 25".