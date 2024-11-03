إجراءات قانونية بحق "علي الجنوبي" بتهمة المحتوى الهابط

نيوز – محليات



اتخذ العراقي، اليوم الاحد 3 تشرين الثاني 2024، الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعو (علي الجنوبي) بتهمة المحتوى الهابط.



وقال مصدر أمني للسومرية نيوز انه بعد جهود المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعو (علي الجنوبي) بتهمة المحتوى الهابط.