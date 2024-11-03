الأردنيون في العراق دون تأشيرة

نيوز – رياضة

وجه رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بالسماح بدخول الجماهير الأردنية إلى بدون تأشيرة، لحضور مباراة منتخبي في محافظة البصرة.

ويجري الاتحاد لكرة القدم اتصالات مستمرة مع الاتحاد الأردني من أجل تأمين وصول جماهير المنتخبين إلى استعدادا لمباراتي والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات وكندا والمكسيك.

ويواجه المنتخب نظيره الأردني في البصرة في 14 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، ثم سيعود لمواجهته مرة أخرى ضمن الجولة العاشرة من التصفيات في 10 حزيران 2025.

ويتساوى المنتخب برصيد النقاط مع نظيره الأردني (7 نقاط) لكن منتخب النشامى يتفوق عليه بفارق الأهداف، إذ يحتل المركز الثاني فيما يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية والتي يتصدرها المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 10 نقاط.