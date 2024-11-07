بحوزتهما 12 كيلو غرام من مادة الامفيتامين.. الإعدام لتاجري مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 12 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".