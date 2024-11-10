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السيد الصدر يشيد بحملة تبرعات محافظتي واسط وبابل للشعب اللبناني
محليات
2024-11-10 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
101 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أشاد رئيس التيار الوطني الشيعي
السيد
مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بحملة تبرعات محافظتي
واسط
وبابل للشعب اللبناني.
وكتب
صالح
محمد
العراقي
على حسابه بمنصّة "إكس" عن رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى
الصدر
تدوينة تابعتها
السومرية
نيوز، "ملحمة بابل وواسط من أجمل الملاحم التضامنية مع لبنان الحبيبة، وأكثرها نتاجًا فلهما مني كل التقدير والاحترام".
وأضاف، "سيليها في التبرعات المالية لا العينية المحافظتان العزيزتان السماوة والديوانية".
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السيد الصدر يشيد
حملة تبرعات محافظتي واسط وبابل للشعب اللبناني
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