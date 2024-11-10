السيد الصدر يشيد بحملة تبرعات محافظتي واسط وبابل للشعب اللبناني

وكتب محمد على حسابه بمنصّة "إكس" عن رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى تدوينة تابعتها نيوز، "ملحمة بابل وواسط من أجمل الملاحم التضامنية مع لبنان الحبيبة، وأكثرها نتاجًا فلهما مني كل التقدير والاحترام".وأضاف، "سيليها في التبرعات المالية لا العينية المحافظتان العزيزتان السماوة والديوانية".