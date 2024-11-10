مشاهد من هطول الامطار في منطقة ما بين الحرمين في كربلاء

نيوز – محليات



تنشر نيوز، اليوم الاحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، من محافظة بعد هطول الامطار بين الشريفين.





وتوقعت الانواء الجوية، أن تشهد البلاد ابتداءً من اليوم الأحد منخفضاً ممطراً، تتأثر به بشكل خاص المناطق الوسطى والشمالية.

المشاهد ادناه:وتوقعت الانواء الجوية، أن تشهد البلاد ابتداءً من اليوم الأحد منخفضاً ممطراً، تتأثر به بشكل خاص المناطق الوسطى والشمالية.