بعد خروجهم بتظاهرات.. الكهرباء تحقق بارتفاع مبالغ فواتير الاستهلاك بالبصرة

نيوز – محلي

وجه وزير علي فاضل، بتشكيل تحقيقية حول ارتفاع مبالغ الفواتير في .

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أن "الحكومة تدعم أسعار للمناطق السكنية بنسبة 75%"، مشدداً "على ضرورة تقديم اللجنة نتائج التحقيق خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ تشكيلها".

وجدد وزير وفقاً للبيان "حرص الوزارة على متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها بالسرعة اللازمة، وضمان التسعيرة وفق الضوابط المعمول بها".