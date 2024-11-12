عطلة رسمية الخميس المقبل في هذه المحافظة

نيوز – محلي

قررت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الخميس المقبل.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام في يوم الخميس المقبل". وأضافت ان "ذلك جاء لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني".

