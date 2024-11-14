على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة.. إليك طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، أن "الطقس غداً سيكون صحواً مع بعض الغيوم، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد"، مشيرة الى ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ ستكون كما يلي: في وديالى وكربلاء المقدسة والأنبار 24 درجة مئوية، وفي النجف الأشرف وميسان 26 درجة، وفي أربيل ونينوى 21 درجة، وفي السليمانية 19 درجة، وفي البصرة 27 درجة".وأضافت أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".وبينت أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون غائماً جزئياً، ودرجات حرارة مقاربة ليوم أمس في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستشهد المنطقة الجنوبية ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة".وأشارت الى أن "الطقس يوم الإثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة".