هل ستزداد الضرائب على السكائر؟.. آخر تفاصيل قانون "الحد من تأثير أضرار التبغ"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
09:05 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نفي رسمي بوجود إرباك في تنظيم مباراة العراق والأردن
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506430-638671730171636132.jpeg
هل ستزداد الضرائب على السكائر؟.. آخر تفاصيل قانون "الحد من تأثير أضرار التبغ"
محليات
2024-11-14 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
673 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
كشف عضو
لجنة
الصحة
والبيئة باسم الغرابي، اليوم الخميس، اخر ما وصل اليه قانون مكافحة التبغ والتدخين وآلية حد انتشار المدخنين، فيما أشار الى ان هناك طرح فيما يخص زيادة الضرائب على المنتجات الأجنبية.
وقال الغرابي في حديث خاص للسومرية نيوز، إنه "في وقت سابق كانت لدينا مجموعة استضافات من قبل الجهات المعنية بما يخص قانون مكافحة التبغ والتدخين وتمت القراءة الأولى والثانية وحاليا تم طرحه للتصويت".
وأشار الى ان "القانون مشروع حكومي وسيكون حسب الاتفاقية الاطارية للصحة العالمية والتي تسمى السياسات الست ام بور والتي تتضمن (رَصْد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية، حماية الناس من دخان التبغ، عرض المساعدة للإقلاع عن تعاطي التبغ، التحذير من أخطار التبغ، إنفاذ حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، زيادة الضرائب المفروضة على التبغ)".
وأضاف الغرابي: "لدينا طرح فيما يخص زيادة الضرائب على المنتجات الأجنبية لصعوبة السيطرة عليها وتقليل الضرائب على المنتجات الوطنية باعتبارها تحت السيطرة والمراقبة".
وبين "نحن ضد تخصيص غرفة معينة مغلقة للتدخين ويجب ان تكون أماكن التدخين مفتوحة وعلى الهواء الطلق حسب مواصفات
الصحة
العالمية والاتفاقية الاطارية باعتبار حتى إذا خصص هذه الأماكن المغلقة في المطارات وغيرها ستؤدي الى ضرر المدخنين وغير المدخنين ويشمل هذا مدخنين الاراكيل والتبغ والفيب ومدخنين السكائر".
وختم قائلاً: "من خلال الاستضافات مع أصحاب المعامل طرحوا موضوع الإعلانات بخصوص فسح في مجال طرح الإعلانات وكان برأينا رفض هذا الموضوع لأنها ستودي الى انتشار ظاهرة التبع وأننا نسعى الى الحد من هذه الظاهرة والحد أيضا من المدخنين وليس لدينا حرب على المدخنين انما لدينا حرب على ما يصيبهم من ضرر صحي".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
هل ستزداد الضرائب على السكائر
آخر تفاصيل قانون "الحد من تأثير أضرار التبغ"
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
رياضة
45.55%
12:36 | 2024-11-13
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
12:36 | 2024-11-13
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
محليات
19.96%
23:21 | 2024-11-12
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
23:21 | 2024-11-12
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"
محليات
18.56%
11:21 | 2024-11-12
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"
11:21 | 2024-11-12
الانواء الجوية تحذر: غدا ضباب وانعدام للرؤية
محليات
15.92%
14:46 | 2024-11-12
الانواء الجوية تحذر: غدا ضباب وانعدام للرؤية
14:46 | 2024-11-12
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-13
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
طل الصباح
فقرة الختام 13-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-13
طل الصباح
فقرة الختام 13-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
جات بالليل
أغاني وأرقام 12-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-12
جات بالليل
أغاني وأرقام 12-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-12
الأكثر مشاهدة
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-13
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
طل الصباح
فقرة الختام 13-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-13
طل الصباح
فقرة الختام 13-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
جات بالليل
أغاني وأرقام 12-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-12
جات بالليل
أغاني وأرقام 12-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-12
اخترنا لك
التعليم تصدر أمرا وزاريا بتعيين 908 من حملة الشهادات العليا والأوائل
06:35 | 2024-11-14
تمديد التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية وإعادة فتح بوابة المنحة المجانية
06:19 | 2024-11-14
تسويف ملف الاستجوابات ومباراة العراق والأردن في نشرة الظهيرة على السومرية
06:15 | 2024-11-14
حاولت الانتحار لكن توفيت طالبة أخرى!.. هذا ما حدث في مدرسة بميسان
05:45 | 2024-11-14
فتح باب التطوع على الدورة 115 في الكلية العسكرية.. هذه الشروط – عاجل
05:06 | 2024-11-14
تربية الرصافة الثانية.. التعاقد مع 2500 متقدم بصفة "عقد"
03:10 | 2024-11-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.