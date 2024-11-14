هل ستزداد الضرائب على السكائر؟.. آخر تفاصيل قانون "الحد من تأثير أضرار التبغ"

وقال الغرابي في حديث خاص للسومرية نيوز، إنه "في وقت سابق كانت لدينا مجموعة استضافات من قبل الجهات المعنية بما يخص قانون مكافحة التبغ والتدخين وتمت القراءة الأولى والثانية وحاليا تم طرحه للتصويت".وأشار الى ان "القانون مشروع حكومي وسيكون حسب الاتفاقية الاطارية للصحة العالمية والتي تسمى السياسات الست ام بور والتي تتضمن (رَصْد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية، حماية الناس من دخان التبغ، عرض المساعدة للإقلاع عن تعاطي التبغ، التحذير من أخطار التبغ، إنفاذ حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، زيادة الضرائب المفروضة على التبغ)".وأضاف الغرابي: "لدينا طرح فيما يخص زيادة الضرائب على المنتجات الأجنبية لصعوبة السيطرة عليها وتقليل الضرائب على المنتجات الوطنية باعتبارها تحت السيطرة والمراقبة".وبين "نحن ضد تخصيص غرفة معينة مغلقة للتدخين ويجب ان تكون أماكن التدخين مفتوحة وعلى الهواء الطلق حسب مواصفات العالمية والاتفاقية الاطارية باعتبار حتى إذا خصص هذه الأماكن المغلقة في المطارات وغيرها ستؤدي الى ضرر المدخنين وغير المدخنين ويشمل هذا مدخنين الاراكيل والتبغ والفيب ومدخنين السكائر".وختم قائلاً: "من خلال الاستضافات مع أصحاب المعامل طرحوا موضوع الإعلانات بخصوص فسح في مجال طرح الإعلانات وكان برأينا رفض هذا الموضوع لأنها ستودي الى انتشار ظاهرة التبع وأننا نسعى الى الحد من هذه الظاهرة والحد أيضا من المدخنين وليس لدينا حرب على المدخنين انما لدينا حرب على ما يصيبهم من ضرر صحي".