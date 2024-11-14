فتح باب التطوع على الدورة 115 في الكلية العسكرية.. هذه الشروط – عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "وزارة الدفاع - الكلية العسكرية- الدفاع للدراسات العسكرية، تدعو الشباب الواعي من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي- والأدبي - والتجارة- والصناعة، الراغبين بالتقديم على الدورة (115) الكلية العسكرية، لتقديم طلباتهم من خلال رابط الاستمارة الخاصة لمدة ستة أيام، اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2024 لغاية 21 تشرين الثاني 2024".وأشارت الى انه"سيتم فتح باب التقديم في الساعة (100) من يوم 16 ت2 وينتهي في الساعة (2400) من يوم 21 ت2"، مبينة ان "التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني لمنصة (أور) الحكومية. (https://ur.gov.iشروط التقديم ادناه:1. ان لا يقل المعدل الدراسي للقبول بالنسبة لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي عن (70%؜).2. ان لا يقل المعدل الدراسي لخريجي التجاري والصناعي للفروع التالية (سيارات - كهرباء - ميكانيك – إلكترونيك- سيطرة) عن (۸۰%).3. ان يكون عمر المتقدم من المدنيين (۱۸) سنة، ولا يزيد عن (۲۲) سنة أي من مواليد (16 -11 -2002) الى (21 -11 -2006).4. ان يكون عمر المتقدمين من العسكريين (۱۸) سنة ولا يزيد عن (٢٤) سنة أي من مواليد (16 -11 -2000) الى (21 -11 -2006 ) من الذين امضوا ثلاث سنوات في الخدمة بصورة حسنة.ملاحظات/-تهمل جميع الاستمارات المكررة والمتقدمين خارج الضوابط المطلوبة وسيتم الإعلان عن مكان وزمان إجراء الفحوصات بعد انتهاء مدة التقديم وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع (www.mod.mil.iq).-يستصحب المتقدم عند مراجعة الكلية العسكرية المستمسكات الثبوتية الآتية:أ. وثيقة التخرج المدرسية لم تمضي عليها فترة سنة معنونة الى الكلية العسكرية / نسخة أصلية عدد (1) وملونة عدد (6) .ب. التقديم يكون بـ (البطاقة الوطنية الموحدة حصراً) مع نسخة ملونة عدد (6).ج. بطاقة السكن أصلية مع نسخ ملونة عدد (6).د. كفالية مالية ضامنة مصدقة من كاتب العدل.هـ. تأييد من مديرية الجنسية والأحوال المدنية يؤيد القومية للطلاب من غير القومية العربية.و. عقد الزواج لوالد المتقدم مصدق مع نسخة ملونة عدد (6).ز. تأييد سكن أصل مع نسخة ملونة عدد (6).ح. صور ذات خلفية بيضاء عدد (6).ط. كتاب صدر من مؤسسة الشهداء للمتقدمين من ذوي الشهداء.