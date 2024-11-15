انهيار سقف "فرن صمون" ينهي حياة شاب شمال بغداد

وقال لـ نيوز، أنه "لقي شاب تولد 96 مصرعه نتيجة سقوط سقف أحد افران الصمون عليه اثناء عملية الترميم بالقرب من الصغير ضمن منطقة الحسينية شمال العاصمة".وأضاف أنه "تم انتشال الجثة ونقلها الى الطب العدلي اجراء اصولي".