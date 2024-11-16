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ضبط خمسة متهمين متلبسين بالرشـوة في بغداد
محليات
2024-11-16 | 05:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
804 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود في بغداد؛ لقاء قيامهم بتمشية معاملات الإقامة للأجانب وإنجاح طلبة راسبين.
مكتب
الإعلام والاتصال الحكومي أشار في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً في قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق
بغداد
تمكَّن، بالتعاون والتنسيق والإشراف من قبل قاضي
محكمة
تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، من نصب كمينٍ لمُوظَّفةٍ تعمل في مُديريَّة
شؤون
الإقامة، وضبطها مُتلبّسةً بالجرم المشهود وبحوزتها مبلغٌ ماليٌّ "رشوة" تسلَّمتها من أحد المُشتكين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ؛ مقابل تمشية معاملة الإقامة الخاصَّة به.
وأضاف المكتب إنَّه تمَّ خلال العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي
محكمة
تحقيق الرصافة، ضبط سائق العجلة التي تستقلها المُتَّـهمة الذي يقوم بدوره بجلب وإيصال جوازات سفرٍ عائدةٍ إلى مُواطنين أجانب، لافتاً إلى ضبط (١٣) جواز سفرٍ في دار المُتَّـهمة، فضلاً عن ضبط (٥) جوازات سفرٍ أصليَّـة تعود لمواطنين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ بحوزة السائق، مشيراً الى اعتراف المُتَّهمة بتعاون مُتَّهمٍ آخر معها، وبعد ضبطه وُجِدَ بحوزته (٢٠) جواز سفرٍ أصلياً لمُواطنين من الجنسيَّـة ذاتها.
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، وتنفيذاً لقرار قاضي
محكمة
تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة المعطوف على قرار قاضي
محكمة
تحقيق الكرخ الثانية، تمكَّن فريق عمل المُديريَّة بعد المُراقبة والمُتابعة من ضبط صاحبة مكتبة وأحد العاملين معها مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاح طلبة راسبين بالتعاون مع مُوظَّفين في أحد أقسام المُديريَّـة العامَّـة لتربية الكرخ الثانية، بحسب البيان.
وتابع المكتب إنَّ العمليَّتين تمَّ تنفيذهما بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن القضاء المُختصّ وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.
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ضبط خمسة متهمين
متلبسين بالرشـوة في بغداد
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