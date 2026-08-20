اليونسكو ترحب بجهود العراق في صون المواقع الأثرية

وقالت العراقية في بيان، "رحبت للتربية والثقافة والعلوم بجهود في متابعة وصون المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي، المنعقدة في العاصمة الكورية".

وأشادت المنظمة وفق البيان بـ"الجهود التي يبذلها العراق في مجالات المسوحات والتوثيق والتقييم والتخطيط وأعمال الصون الجارية في مدينة الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي"، مرحبةً كذلك بـ"تقارير الصون المعدة بشأن عدد من معالمها، ومنها قصر المعشوق ومسجد أبي دلف والقبة الصليبية، فضلاً عن الإجراءات المتخذة للحفاظ عليها".

وأضاف البيان "شجعت اليونسكو العراق، بصفته دولة طرفاً في الاتفاقية، على مواصلة التشاور مع مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية المعنية، بشأن تحديد الحالة المرغوبة لصون الممتلك، بما يسهم في استيفاء المتطلبات اللازمة لإزالته من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر".

وفي السياق ذاته، أقرت المنظمة بـ"الجهود التي يبذلها العراق لتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بموقع الحضر الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي، بما في ذلك التدابير التصحيحية المتخذة لحماية الموقع وصونه"، ودعت العراق إلى "إعداد مقترح لإجراء تعديل طفيف على حدود موقع الحضر، بما يسهم في تحديد المنطقة العازلة للموقع وتعزيز إجراءات حمايته وصونه، وفق المعايير المعتمدة لدى العالمي".