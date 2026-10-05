النزاهة تضبط ثلاثة موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة بالديوانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "الفريق المُؤلَّف في مكتبها في الديوانيَّة، انتقل إلى مُديريَّة التربية في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين؛ لقيامهما بالتلاعب بالأوامر الإداريَّة الخاصَّة بملحق التعيينات الأخير في المُديريَّة؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ، لافتةً إلى ضبط (141) بطاقة "ماستر " بحوزتهما تمَّ إصدارها بالاشتراك مع بعض المُوظَّفي".وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام الفريق المُؤلَّف من شعبتي التحرّي والضبط والأمن والإسناد في مكتب تحقيق الديوانيَّة، الذي انتقل إلى المُحافظة من ضبط أحد المُوظَّفين مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ؛ لقاء التوسُّط في تخصيص قطعة أرضٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة لأحد الأشخاص.ونوَّهت "بقرار قاضي الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بتوقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".