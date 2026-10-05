وزير الصحة يوجه بإنهاء عقد إدارة وتشغيل مستشفى النجف التعليمي

وذكر بيان لوزارة ، ورد لـ ، أن " ، وجه بإنهاء عقد إدارة وتشغيل الأشرف التعليمي سعة 492 سريراً بعد المصادقة على تقرير ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام المستشفى من الجهة المشغلة، وبما يضمن استمرار تقديم للمواطنين دون توقف".وأضاف البيان أن "التوجيه يأتي بعد استكمال الإجراءات والموافقات الأصولية المتعلقة بإنهاء العقد، مع التأكيد على ضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".