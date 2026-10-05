العدل: انطلاق العام الدراسي الجديد في 19 مركزاً تعليمياً بالمؤسسات الإصلاحية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "العام الدراسي الجديد انطلق في المؤسسات الإصلاحية، من خلال 19 مركزاً تعليمياً موزعة بين برامج محو الأمية والتعليم المسرّع والدراسة الثانوية والتعليم الجامعي".وأضافت أن "الخطة التعليمية تشمل 14 مركزاً لمحو الأمية، ومركزين للتعليم المسرّع، ومركزاً واحداً للدراسة الثانوية، ومركزين للتعليم الجامعي، بما يوفر مسارات تعليمية متنوعة للنزلاء وفق مراحلهم الدراسية".وتابعت أن "هذه البرامج تأتي ضمن جهود وزارة العدل في دعم العملية التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية، واستثمار فترة قضاء المحكومية في تطوير المستوى العلمي للنزلاء، بما يعزز مسار الإصلاح والتأهيل وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع".