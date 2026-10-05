زخات مطر مستمرة.. اليكم التفاصيل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً على العموم عدا الأقسام الشرقية من فيكون غائماً جزئياً، مع هطول زخات مطر رعدية خفيفة الى متوسطة الشدة في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".وأضافت أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، مشيرة إلى أن "طقس يومي الخميس والجمعة سيكون غائماً جزئياً على العموم عدا المنطقة الوسطى فيكون غائماً مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".