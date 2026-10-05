4 أشقاء من بغداد "مفقودون" منذ 45 يوماً بعد دخولهم السعودية.. ما القصة؟

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " "، فإن الشقيق الأول توجه إلى ، وبعد عبوره منفذ انقطع الاتصال به بشكل مفاجئ، قبل أن يتوجه ثلاثة أشقاء آخرين إلى السعودية للبحث عنه، إلا أن الاتصال بهم انقطع أيضاً، وسط عدم معرفة مصيرهم حتى الآن.وتطالب عوائل الأشقاء الجهات المعنية بالتدخل العاجل، والتحرك للكشف عن ملابسات اختفائهم وتحديد مكان وجودهم والاطمئنان على سلامتهم.