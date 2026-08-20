إحباط تهريب 23 سيارة قادمة بصفة ترانزيت بمنفذ ميناء أم قصر

وقال المتحدث باسم الهيئة في حديث لـ ، "بمتابعة رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق ، تمكنت مديرية منفذ ميناء من إحباط محاولة تهريب 23 عجلة صالون متنوعة، قادمة بصفة ترانزيت عبر الأراضي العراقية باتجاه دول مجاورة".

وأضاف البيان "نفذت العملية استناداً إلى المعلومات الواردة من مركز شرطة الأوسط، واستحصال الموافقات القضائية من قاضي أم قصر، تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مركز الكمرك، وضبطت العجلات التي كان من المقرر أن يتم تهريبها بموجب كتب إعفاء خاصة بفئات الضباط المتقاعدين وذوي الشهداء".