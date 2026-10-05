التربية بصدد اطلاق برامج تستهدف إعادة 150 ألف متسرب إلى مقاعدهم الدراسية

وتأتي هذه الخطوة دعماً لبرنامج العودة إلى التعليم الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق المشترك مع منظمة التابعة للأمم المتحدة.وقال مدير عام في الوزارة، رشك، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "برنامج العودة إلى التعليم يُعد من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة قبل عامين بالتنسيق مع منظمة اليونيسف".وأسهمت الحملات الداعمة لهذا البرنامج في إعادة أكثر من 90 ألف متسرب إلى المقاعد الدراسية في والمحافظات خلال المدة الماضية.وبشأن خطط العام الدراسي الحالي، بين رشك أن "البرامج المحدثة تستهدف استقطاب 150 ألف متسرب جديد عبر تعزيز العملية التعليمية لمراكز اليافعين والدراسة الخارجية ومراكز محو الأمية في عموم البلاد".ولضمان كفاءة الوصول إلى المستهدفين، أحدثت نقلة نوعية في آليات التسجيل خلال العام الحالي؛ إذ خصصت موقعاً إلكترونياً وتطبيق ليكون متاحاً للإدارات المدرسية والمواطنين لتسجيل الراغبين بالعودة مباشرة عبر الإنترنت.ويمثل هذا التطور الاستغناء التدريجي عن اللجان الميدانية المتجولة السابقة، والاعتماد على قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة وموحدة لهذه الشريحة.وعلى صعيد التنفيذ الميداني، أفاد مدير عام تربية الثالثة، ياسر سهم ، بأن "برامج العام الحالي الخاصة بإعادة المتسربين في المناطق التابعة للمديرية ستنطلق منتصف الشهر الحالي".وستعتمد هذه البرامج آليات تواصل مبتكرة تتضمن استخدام كود سري رقمي بين مدير المدرسة والوزارة والأهالي، بما يضمن سرعة وسرية التواصل مع الراغبين بالانخراط في التعليم من جديد وتذليل جميع العقبات أمامهم.