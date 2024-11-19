جاء ليتعالج من الإدمان وانتحر داخل مركز للتأهيل في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بإقدام شاب على الانتحار شنقا داخل مركز لتأهيل الإدمان في .

وقال لـ نيوز، ان "شابا تولد 2006، اقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه بستائر داخل مركز القناة لتأهيل المتعاطين من المواد المخدرة التابع الى وزارة ضمن القناة شرقي بغداد".

وأضاف ان "الشاب كان يتعالج من ادمان المخدرات"، الى انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي ".