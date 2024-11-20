العتبة الحسينية المقدسة تكشف موقف السيد السيستاني من التعداد السكاني

وذكرت العتبة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان بعد أعوام من تأكيد المرجع الديني الاعلى علي الحسيني السيستاني، على أهمية اجراء التعداد السكاني وفق ضوابط قانونية وبطريقة نزيهة، وفي خطوة هامة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية والمخططات المستقبلية، انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1997.وتجرى هذه العملية في ظل حظر تجوال فرضته الحكومة، اذ يعتبر هذا التعداد خطوة ضرورية لتحديث البيانات السكانية وتعزيز التخطيط التنموي، خاصة بعد تأجيله لعدة.وانطلقت هذه مع فرض حظر للتجوال في عموم بدأ منذ الساعة 12 في منتصف ليلة أمس الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ويستمر حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.ويشهد يومي 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان .ودعا المرجع الديني علي الحسيني السيستاني في الـ(22 آب/ أغسطس 2009) الى اجراء التعداد السكاني الذي تم تأجيله، وأكد على إجراءه وفقا للضوابط القانونية وفي شكل نزيه، بحسب البيان.