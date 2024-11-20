اغلب أسئلة النساء للباحثين "زوجي متزوج علية".. مواقف غريبة خلال التعداد

وقالت الموظفات القائمة بعملية التعداد السكاني لـ نيوز، أنه "خلال زيارة العوائل لتسجيلهم في التعداد السكاني وجمع المعلومات والبيانات، أكثر النساء المتزوجات يقولون لي (انظري هل زوجي متزوج من امرأة ثانية أم لا أخبريني)".وتداولت التواصل خبراً مفاده ان التعداد السكاني سيكشف الرجال الذين تزوجوا زوجات ثانية دون علم زوجاتهم الأولى، مما نوع من الفضول لدى بعض النساء.ويشهد تطبيق شامل لحظر التجوال بسبب انطلاق عملية التعداد السكاني خلال يومي 20 و21 من الشهر الجاري.وانطلقت صباح اليوم عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق، وباشرت فرق التعداد السكاني بالانتشار في عموم مناطق لأجراء اول تعداد سكاني منذ عام 1997.