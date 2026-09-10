هيئة الإعلام تمنع ظهور رعد سليمان وتحذر قناة بعقوبات صارمة

وبحسب كتابين صادرين عن الهيئة، حصلت عليهما ، فإن "القرارين استندا إلى الصلاحيات المخولة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وإلى تقارير الرصد الصادرة عن دائرة التنظيم الإعلامي المختصة".وأوضحت الهيئة أن " التي بثت بتاريخ 6 أيلول 2026 من برنامج "واحد سياسة" عُدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي"، مشيرة إلى أن المخالفة الأولى تتعلق بـ"منع التحريض على العنف والكراهية"، ضمن الباب الثاني من اللائحة".وبناءً على ذلك، قررت الهيئة منع ظهور رعد سليمان في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في لمدة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، مع تحميل الجهة المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته خلال مدة المنع.وفي كتاب آخر، وجهت الهيئة تحذيراً إلى الفضائية، على خلفية الحلقة ذاتها، مستندة إلى مخالفة تتعلق بالمادة الخاصة بـ"الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".وأشارت الهيئة إلى أن "لائحة مخالفات الجهات الإعلامية العاملة في العراق، ضمن فصل المخالفات والعقوبات، تنص على إصدار كتاب تحذيري إلى الجهة المخالفة يلزمها بتصحيح وضعها القانوني وإزالة المخالفة وتقديم اعتذار رسمي خلال مدة خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ".وأكدت الهيئة، في كتاب التحذير، "ضرورة التزام القناة بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تنص عليه اللائحة في حال عدم الالتزام".وتأتي هذه الإجراءات على خلفية حلقة برنامج "واحد سياسة" التي بثت في السادس من أيلول الحالي، والتي عدتها والاتصالات مخالفة لعدد من قواعد البث الإعلامي النافذة.