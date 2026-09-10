مجلس النواب يرفع جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، أن " قرر رفع جلسته الى اشعار اخر".وفي وقت سابق، انهى مجلس النواب بحسب الدائرة الإعلامية، القراءة الأولى لمشروع لقانون الري رقم (83) لسنة 2017، كما أنهى ايضاً تقرير ومناقشة التعديل الاول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019.وعقد مجلس النواب جلسته، ظهر اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس .