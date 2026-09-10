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تفاصيل جديدة حول مشروع "مليون قطعة أرض سكنية"
محليات
2026-09-10 | 08:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
922 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت لجنة حصر وتهيئة الأراضي بمشروع "مليون قطعة أرض سكنية"، اليوم الخميس، عن وصول عدد القطع الجاهزة إلى 275 ألف قطعة أرض، فيما حددت مطلع شهر تشرين الأول المقبل موعداً لإطلاق رابط التقديم الإلكتروني وضوابطه للمواطنين.
وقال مقرر اللجنة،
كاظم الموسوي
، إن "الجهود مستمرة للوصول إلى المراحل النهائية في مشروع (مليون قطعة أرض سكنية)، حيث ارتفعت أعداد الأراضي المهيأة من 216 ألف قطعة إلى 275 ألف قطعة حتى الآن"، مبيناً أن "خمس محافظات، هي
كربلاء
المقدسة
،
النجف
الأشرف،
الأنبار
،
المثنى
، وميسان، أنجزت متطلبات تهيئة الأراضي بنسبة 100%، وأصبحت جاهزة تماماً للتحول إلى مرحلة الاستثمار والتطوير العقاري"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأضاف
الموسوي
، أن "محافظتي
بغداد
وواسط انضمتا مؤخراً إلى المحافظات المنجزة، حيث بلغت نسبة تهيئة الأراضي فيهما ما بين 20 إلى 25%، وجرى تحويلها أيضاً إلى المطورين العقاريين"، مشيراً إلى أن "القرارات الأخيرة الصادرة عن
مجلس الوزراء
وضعت الخارطة والإطار العام لآليات التعامل مع المستثمرين والمطورين العقاريين".
ولفت إلى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إحالة منجزات المحافظات السبع إلى لجنة الموديل الاقتصادي تمهيداً لنزول المطور العقاري"، مؤكداً "استمرار اللجان في متابعة وإنجاز الأراضي بالمحافظات التي رشحت مواقعها، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية من قبل
اللجنة المركزية
لدعم اللجان الفرعية في المحافظات التي لم تكمل ترشيح أراضيها بعد".
وحول آلية التقديم للمواطنين، أكد الموسوي، أنه "وفقاً للإجراءات المتبعة والمعطيات الأولية، سيتم إطلاق الرابط الإلكتروني وضوابط التقديم الرسمي في الأول من شهر تشرين الأول (1 / 10) المقبل"، مشدداً على أن "الحكومة تضع حل أزمة السكن وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها وبرنامجها الاقتصادي الراهن".
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