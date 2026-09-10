جنايات ديالى تصدر حكماً بالحبس الشديد بحق منفذ عدل وموظف عن جريمة الرشوة

وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لـ ، أن "المدانَين أقدما على أخذ مبالغ مالية من أحد المواطنين، مقابل إعادة أوراق ملكية إحدى العجلات المرتبطة بأحد الأضابير التنفيذية في الدائرة".وأوضح البيان أن "الحكم صدر بحقهما استناداً لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات المعدل بالقرار رقم 160/ أولاً/ ثانياً لسنة 1983، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه".