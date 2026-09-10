في العراق.. ايام الصيف الحارة تعود الاسبوع القادم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الجمعة، سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".وأضافت أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية"، مشيرة إلى أن "الأحد القادم، سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأكدت، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".