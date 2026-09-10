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سببت هدر بالمال العام.. ضبط عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية
محليات
2026-09-10 | 01:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
142 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط عجلة مخالفة لشروط الاستيراد سببت هدراً بالمال العام في مديرية منفذ
زرباطية
الحدودي.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "مفارز مديرية منفذ
زرباطية
الحدودي وبعد إستحصال موافقة قاضي تحقيق محكمة بدرة، تمكنت من ضبط عجلة في نقطة البحث والتحري خارج
الحرم
الجمركي، محملة بمادة (علب بلاستك شفافة) المشمولة بحماية المنتج المحلي، تم تغيير وصف البضاعة تهرباً من دفع الرسوم مما تسبب هدر بالمال العام".
وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة العجلة إلى مركز شرطة جمرك زرباطية لغرض عرض الموضوع امام أنظار
قاضي التحقيق
، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".
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