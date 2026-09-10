سببت هدر بالمال العام.. ضبط عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أنه "مفارز مديرية منفذ الحدودي وبعد إستحصال موافقة قاضي تحقيق محكمة بدرة، تمكنت من ضبط عجلة في نقطة البحث والتحري خارج الجمركي، محملة بمادة (علب بلاستك شفافة) المشمولة بحماية المنتج المحلي، تم تغيير وصف البضاعة تهرباً من دفع الرسوم مما تسبب هدر بالمال العام".وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة العجلة إلى مركز شرطة جمرك زرباطية لغرض عرض الموضوع امام أنظار ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".