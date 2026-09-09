هيئة الحج تعلن تمديد مدة استرجاع "مبالغ التقديم"

أعلنت للحج والعمرة، الأربعاء، عن تمديد مدة استرجاع مبالغ التقديم على ، فيما قررت فتح مكاتبها خلال العطلة الرسمية.

وقالت الهيئة في بيان، "تمديد مدة مراجعة مكاتبنا في والمحافظات لاسترجاع مبلغ التقديم على ، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين واستكمال إجراءات استرجاع المبالغ".

وأوضحت الهيئة أن مكاتبها في بغداد والمحافظات "ستواصل استقبال المواطنين، وبضمنها أيام العطلة الرسمية الجمعة والسبت المقبلين"، داعية المشمولين باسترجاع المبلغ إلى مراجعة أقرب مكتب للهيئة".



وأكدت الهيئة أن "قرار التمديد يأتي حرصاً منها على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ومنحهم فرصة إضافية لإنجاز معاملاتهم، ولا سيما الذين تعذر عليهم إتمام عملية الاسترجاع خلال المدة السابقة".



ودعت الهيئة المواطنين إلى "الاستفادة من فترة التمديد ومراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات"، لافتة الى استمرارها بتقديم "التسهيلات اللازمة وإنجاز معاملات استرجاع مبالغ التقديم بكل انسيابية".