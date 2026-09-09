هيئة الاعلام تقرر تمديد منع الظهور الإعلامي لعماد باجلان 90 يوماً

– محلي

قررت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، تمديد قرار منع الظهور الإعلامي (عماد باجلان) لمدة 90 يوماً وذلك من تاريخ صدور اعمامنا هذا ولغاية تاريخ 10/12/2026.

وأضاف ان "الجهات المخالفة ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال الاستضافة".