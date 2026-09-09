تفاصيل جديدة حول منصة التقديم للقبول بالجامعات

وقال الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، حازم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "منصة الجامعي الموحد ستتضمن جميع منصات التقديم الخاصة بطلبة خريجي ".وأوضح، أن "الطالب سيتمكن من إنشاء قيد واحد باستخدام منصة رقمية ذكية عبر هاتفه النقال، ومن ثم يبدأ التقديم على خيارات القبول التي يرغب بها، ومنها القبول المركزي والقبول الموازي والقبول ".وأضاف، أن "الطالب ستظهر له في نهاية عملية التقديم قبولات متعددة، ليختار أحدها بحسب رغبته، ويثبت قبوله رقمياً، ومن ثم يباشر دراسته".