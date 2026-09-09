اول تعليق من وزارة النفط بشأن الناقلة المستهدفة: مستأجرة من قبل العراق

وقالت الوزارة، في بيان تابعته ، إنها "تود أن توضح لوسائل الإعلام والرأي العام أن سفينة من نوع (خزان) مخصصة لخزن منتوج زيت الوقود، مستأجرة من قبل قد تعرضت إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي طفيف في جدار السفينة".وأكدت الوزارة أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها من المنتوج إلى المياه".وبينت أن "الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث وتعمل على التحقق من مصدر الإصابة وأسبابها".