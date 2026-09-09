"عائلة" تبتز أصحاب المعاملات في بابل.. النزاهة تضبط مسؤول أقيام العقارات وزوجته وابنه

وأشارت الهيئة، في بيان، أنَّ "فريقاً من ملاكات ، وبعد أعمال التحرّي والتقصّي، كشف عن شبكةٍ تتألَّف من مسؤول لجنة تقدير أقيام العقارات في المُحافظة وزوجته وابنه، الذين يعملان موظَّفين في مُديريَّة بلديَّة الحلَّة، مُوضحةً أنَّ أفراد الشبكة يعمدون إلى ابتزاز الراغبين بالتعاقد بصيغة المُساطحة على أراضي المُحافظة المُعلنة للإيجار، وتلقّي مبالغ ماليَّةٍ منهم؛ مقابل تمرير معاملاتهم واستحصال الموافقات الخاصَّة بإيجار العقارات، لافتةً إلى أنَّ الشبكة كانت تمارس نشاطها بالتنسيق مع عددٍ من المُعقّبين".وأضافت إنَّه "بالتعاون مع خليَّة الاستخبارية، تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُتَّهمين، مُنوّهةً باعترافهم بتلقّي مبالغ ماليَّةٍ من عددٍ من الراغبين بالتعاقد؛ مقابل تمشية معاملات استحصال الموافقات الخاصَّة بإيجار العقارات العائدة للمُحافظة، مردفةً إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أوليَّاتٍ وعقودٍ وبطاقاتٍ مصرفيَّةٍ بحوزة المُتَّهمين، مُشيرةً إلى عرضهم رفقة المضبوطات أمام أنظار المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".