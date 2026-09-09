العراقيون يفضلون "الآيفون".. Apple تتصدر سوق الهواتف في 2026

وقال إذهيب في بيان صحفي، إن "البيانات الإحصائية الأخيرة الصادرة عن المنصات العالمية المتخصصة لتتبع حصص السوق الرقمية أظهرت استحواذ أجهزة الآيفون على ما نسبته 19.40% من إجمالي سوق الهواتف المحمولة النشطة في ، وبفارق يتجاوز 3.27 نقطة مئوية عن شركة Samsung التي حلت ثانياً بنسبة 16.13%".وأوضح إذهيب أن "هذا التفوق للعلامات التجارية المرتفعة الثمن يعكس تحولاً نوعياً في سلوك المستهلك العراقي نحو الأجهزة الأطول عمراً والأعلى كفاءة في حفظ القيمة، على الرغم من الضغوط التضخمية وتذبذب القدرة الشرائية"، مشيراً إلى أن "السوق العراقية أصبحت تشهد منافسة صريحة بين الفئات الاقتصادية التي تقودها شركات مثل Infinix بنسبة 12.19% وHonor بنسبة 11.00% وTecno بنسبة 10.56% وXiaomi بنسبة 8.92%، وبين الفئة العليا المتربصة على عرشها شركة Apple".وشدد الباحث المالي على أصل التمييز بين حجم الاستخدام والكميات الاستيرادية، مبيناً أن "هذه النسب تعكس حجم الاستخدام الفعلي للأجهزة المتصلة بشبكات الإنترنت داخل البلاد ولا تعني بالضرورة حجم أعداد الأجهزة المستوردة عبر المنافذ الرسمية خلال الفترة الراهنة".ولفت إلى أن "ضبط آليات الاستيراد وتطبيق نظام تسجيل أرقام الـ IMEI يساهمان بشكل مباشر في تنظيم وتحديد حجم التدفقات المالية الخارجة لشراء التكنولوجيا، مما يعطي القارئ والمخطط المالي صورة أكثر دقة عن توجهات النفقات الاستهلاكية للأفراد في قطاع الاتصالات".