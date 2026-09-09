العراق يستعد لبدء تشغيل الربط مع السعودية كهربائيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة جياد، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع والمؤمل أن يرفد بـ 2000 ميغاواط، قطعت الوزارة شوطاً كبيراً بأعمال ربط الشبكة المتضمنة 221 برجاً، بعد الانتهاء من نصب 218 برجاً، والمتبقي ثلاثة أبراج والتي ستعبر مجرى ".وأكد في السياق ذاته، "أهمية مشروع ربط الطاقة الخليجي للعراق، كونه سيحسن من واقع الشبكة الوطنية على المدى البعيد بعد تنفيذ كامل أعماله"، لافتا الى "التنسيق مع لوضع المشروع ضمن الأولويات الهامة للمشاريع المختصة، والمؤمل بحث ملفه خلال المدة القليلة المقبلة".وأفصح جياد أن "الطاقة المستوردة من والمملكة الاردنية الهاشمية إضافة إلى محطات الاستثمار المشيدة في الإقليم وترفد الشبكة الوطنية، تصل حالياً إلى نحو 2650 ميغاواط"، منوهاً بأن " لنقل للمنطقة الجنوبية تعمل بالإشراف المباشر على اتمام ربط أبراج الطاقة مع المملكة وبالتنسيق مع ".