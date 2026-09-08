في النجف.. اعتقال شخص اثناء محاولته بيع لحوم خنزير

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، باعتقال شخص اثناء محاولته بيع لحوم خنزير في .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "بالجرم المشهود القبض على صاحب قصابية في اثناء محاولته نقل لحوم خنازير برية لبيعها كلحم مثروم". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.