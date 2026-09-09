1200 مركز لمحو الأمية

وجاءت الدعوة على لسان النائب الأول لرئيس المجلس، ، بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية أمس الموافق الثامن من ايلول الحالي، موضحاً عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "محوَ الأميةِ مسؤوليةٌ وطنيةٌ وحضاريةٌ"، مشدداً على أن "العراقَ، مهدَ الكتابةِ وأحدَ منابعِ المعرفةِ الأولى في التاريخ، يستحق أن يكون خالياً من الأمية".ودعا وزارةَ التربيةِ إلى "تفعيلِ وتنفيذِ بنودِ قانونِ محوِ الأميةِ رقم (23) لسنةِ 2011، وتطويرِ برامجِه بما يضمن الوصولَ إلى الفئاتِ المستهدفةِ، بالتنسيقِ المستمرِ مع لجنةِ التربيةِ النيابيةِ"، مشدداً على "ضرورةِ تحويلِ محوِ الأميةِ إلى أولويةٍ وطنيةٍ مستدامةٍ، بما يعزز حقَّ العراقيينَ في التعليمِ".وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث الرسمي باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية هيثم المحمدي للصحيفة الرسمية وتابعته ، بان "الدفعة الـ 15 لمحو الأمية ستنطلق في والمحافظات، وتمت بهذا الجانب تهيئة 1202 مركز في عموم البلاد".وأضاف أن "عدد الدارسين الأميين خلال 2025، بلغ 57 ألفاً و512، موزعين بين 1141 مركزاً"، مبيناً أن "عدد الدارسين من الموظفين الأميين بلغ خمسة آلاف و832 موظفاً، موزعين بين 160 مركزاً، أما عدد العسكريين منهم فبلغ عشرة آلاف و366 دارساً، إضافة إلى 11 ألف منتسب بين أميين وأنصاف الأميين من ".