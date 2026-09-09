بعد استراحة قصيرة.. الحرارة تعود من جديد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في بعض اقسام والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في بعض اقسام المنطقة الشمالية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على العموم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في ".واضافت ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم عن اليوم السابق. الرؤية الافقية جيدة (6-8) كم".