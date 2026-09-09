التعليم تطلق منصة القبول المركزي الموحد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " ، أطلقت منصة الجامعي المركزي الموحد والذي يتضمن كافة أنواع الجامعات للعام الدراسي المقبل 2026-2027".وأوضحت ان "المنصة تتضمن قنوات القبول المركزي والتعليم الحكومي الخاص فضلاً عن ".وأشارت الى ان "المنصة رقمية وتدار بشكل إلكتروني وتعد أول استمارة للقبول المركزي إذ تتيح للطالب التسجيل مرة واحدة لكافة القنوات وعبر تطبيق قدم".