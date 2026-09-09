النقل تكشف تفاصيل إصابة ناقلة وقود داخل المياه الإقليمية العراقية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود، ترفع علم جمهورية ، تعرضت في تمام الساعة 5:30 من فجر اليوم إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية".وأضافت أن الإصابة "أدت إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه".وأوضحت الوزارة أنه "فور وقوع الحادث، باشرت الجهات الأمنية والرسمية والبحرية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة"، مبينة أنه "جرى عزل السفينة ووضعها تحت المراقبة المستمرة، إلى جانب متابعة المنطقة المحيطة بها ميدانياً".وأكدت أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى "التأكد من عدم وجود أي تسرب للوقود أو أضرار أخرى أو مؤشرات قد تشكل خطراً على سلامة الملاحة والبيئة البحرية".ولفتت إلى أن الجهات المختصة "تتابع ملابسات الحادث وتعمل على التحقق من مصدر الإصابة وأسبابها"، مؤكدة أنها "ستعلن عن أي مستجدات أو معلومات مؤكدة بهذا الشأن في حينها".