الوائلي: التكامل بين هيئتي المنافذ والكمارك ركيزة أساسية لمكافحة الفساد والتهريب

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان ورد لـ ، أن اللقاء جرى خلال زيارة الوائلي إلى مقر للكمارك، حيث ناقش الجانبان تنفيذ التوجيهات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء الرقابي والكمركي، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وتعظيم موارد الدولة.وأكد الجانبان، بحسب البيان، "أهمية تكثيف الإجراءات الرقابية والتفتيشية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة محاولات التهريب والتلاعب بالبضائع، فضلاً عن توحيد الرؤى والإجراءات بين الجانبين".وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بشأن الخطوات التنفيذية للمرحلة المقبلة، ولا سيما تطوير نظام الأسيكودا (ASYCUDA)، وتوسيع نطاق الأتمتة وتكامل البيانات، إلى جانب ملف تطبيق النظام في المنافذ الحدودية بإقليم ، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة وتبادل البيانات على المستوى الوطني.وشدد الوائلي على أن "التنسيق والتكامل بين هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك يمثلان ركيزة أساسية لإحكام السيطرة على المنافذ، وحماية المال العام، وزيادة الإيرادات، ومكافحة الفساد والتهريب".من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك "استعداد الهيئة لمواصلة العمل المشترك وتطبيق ، فضلاً عن تطوير قدرات الكوادر وتفعيل تبادل المعلومات، بما يعزز كفاءة الأداء والسيطرة على المنافذ الحدودية".واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق وعقد الاجتماعات الدورية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع ميدانياً في مختلف المنافذ الحدودية.