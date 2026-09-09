مجلس ميسان يحذر: رفع أسعار الوقود يهدد الزراعة والصناعة ويدفع لارتفاع مواد البناء

وقال رئيس مصطفى دعير، خلال مؤتمر صحفي، إن " محافظة منتجة للنفط، ومن غير المنطقي أن تتحمل آثار رفع أسعار الوقود بالشكل الذي صدر به القرار".وأضاف أن رفع سعر الوقود من نحو 3.5 ملايين دينار إلى أكثر من 14 مليون دينار أدى إلى ارتفاع كلف الإنتاج، مشيراً إلى توقف مصفى ميسان نتيجة امتلاء مخازنه بالنفط الأسود، فضلاً عن توقف معامل الطابوق.وحذر دعير من أن ارتفاع كلف الوقود سينعكس على أسعار مواد البناء ويعيق بناء الوحدات السكنية، فيما قد يدفع ارتفاع تكاليف الإنتاج الفلاحين إلى ترك الزراعة وأصحاب المعامل إلى إيقاف أعمالهم، ما يفاقم معدلات البطالة في المحافظة.