بغداد وأربيل تناقشان مسودة موازنة 2027 وتثبيت استحقاقات الإقليم المالية

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد في ، بحث الموازنة الاستثمارية للعام المقبل، والوسائل الكفيلة بتأمين حصة الإقليم من الموازنة العامة.كما تطرق اللقاء إلى تخصيصات المشاريع الاستثمارية، وموازنة تنمية المحافظات، ومخصصات الموازنة التشغيلية في موازنة 2027.وحضر الاجتماع رئيس ممثلية حكومة ، وعدد من ممثلي حكومة الإقليم، ومدير عام دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية تحسين مثنى.