الدولار يتراجع قليلاً في البورصة المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار تراجعاً طفيفاً أمام الدينار، في أسواق واربيل مع الاغلاق مساء اليوم الأربعاء.



سعر البيع: 156500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 155500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 155900 دينار مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 155850 دينارا مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 156500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 155500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 155900 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 155850 دينارا مقابل 100 دولار.