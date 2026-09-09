ما هي مهمة هيئة الغذاء والدواء التي شكلت بتوجيه من الزيدي؟

وقالت عضو النيابية، نور عادل، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "قانون هيئة الغذاء والدواء مقدم من ، ومدعوم من جميع القوى السياسية"، مبينة أن "الهيئة ستتشكل من الوزارات القطاعية المعنية، مثل الوزارات المعنية بالاستيراد وتسجيل الدواء والفحص".وأضافت، أن "القانون سيعمل على فك التشابك بين الوزارات ويكون واضحاً وستكون مرجعية واحدة بدلاً من عدة مرجعيات".وحول هيكلية الهيئة، أكدت عادل، أنها "ستكون مثل (البورد)، وهناك جهة ترسم السياسات وأخرى إدارية ومنفذة"، موضحة، أن "الهيئة ستكون هيكليتها إدارية مثلاً يأتي بعض ممثلين عن وعن هيئة الغذاء وعن وعن والتبغ وممثلين عن متابعة الحيوانية وممثلين عن المستحضرات التجميلية وهؤلاء جميعاً يأتون من الوزارات القطاعية وتتشكل الهيئة، ولسنا بحاجة الى تعيينات أو جنبة مالية ويكون لها رئيس يعين من قبل رئيس الوزراء بعيداً عن المحاصصة".ولفتت إلى أن "هذه الهيئة ستكون مستقلة وتطور نفسها لأن لها الحق في الجباية والوقاية وفرض العقوبات وتدرس الوضع قبل وقوع الضرر"، منوهة بأن "اللجان المختصة في وجميع الكتل البرلمانية تعي أهمية القانون لأنه أمن لغذاء ودواء المجتمع ومستقبلنا".