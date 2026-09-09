تزامنا مع اعتقال قصاب الخنازير.. اجراءات في النجف (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيهات مدير عام صحة الأشرف ، وبإشراف مدير قطاع الكوفة للرعاية الصحية الأولية الدكتور علي نفذت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الكوفة للرعاية الصحية الأولية حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع جهاز والجهات البيطرية، شملت عدداً من محلات القصابة وبيع الدجاج في منطقة الحرية".وأضافت ان "الحملة اسفرت عن غلق 8 محلات مخالفة للشروط الصحية، لعدم استيفائها المتطلبات الصحية وممارستها العمل دون الحصول على الإجازة الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".وذكرت ان "هذه الحملات جاءت ضمن جهود الأشرف المستمرة لتعزيز الرقابة على المؤسسات الغذائية، وضمان سلامة الأغذية، وحماية صحة وسلامة المواطنين".