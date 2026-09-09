إخماد حريق داخل دار سكنية في الرمادي

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بإخماد حريق داخل دار سكنية في بمحافظة .

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وقال المصدر في حديث لـ ينوز، "فرق دفاع مدني تسيطر على حريق داخل دار سكنية في ".

وأضاف المصدر أنه "تم العثور على مبالغ مالية تم تسليمها الى صاحب الدار دون تسجيل اصابات بشرية".