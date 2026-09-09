في العراق.. 450 دعوى تجاوز على المياه والأنهار

وقال مدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "شرطة البيئة هي جهاز إنفاذ القانون في ما يتعلق بالمخالفات والجرائم البيئية"، لافتاً إلى أن "المديرية سجلت نحو 450 دعوى تخص التجاوز على المياه والأنهار، فضلاً عن القبض على 45 مخالفا".وأوضح، أن "الشرطة ألقت منذ فترة القبض على أحد سائقي السيارات الحوضية التي تقوم برمي النفايات في نهر ، وتم تقديمه إلى القضاء، فيما لا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء"، مشيراً إلى أنها "تضطلع أيضاً بدور حازم في ما يتعلق ببقية الملوثات، ومنها تلوث الهواء والتربة والتنوع البيولوجي، من خلال إقامة الشكاوى والدعاوى، التي ما زال بعضها منظوراً أمام القضاء".وأشار صالح إلى أن "شرطة البيئة تواجه اليوم نقصاً كبيراً في الكوادر البشرية الاختصاصية، فضلاً عن نقص في التجهيزات والعجلات والمعدات"، لافتاً إلى أن "حجم العمل كبير أمام مديرية شرطة البيئة ومراكزها في المحافظات".وبين أن "مستوى تمثيل شرطة البيئة في المحافظات ضعيف، إذ يوجد مركز واحد في المحافظة، وهذا لا يغطي الرقعة الجغرافية وحجم المشاريع والنمو السكاني، فضلاً عن حجم المخالفات الكبيرة لمحددات البيئة".وحول بحيرة الأسماك النادرة التي اكتشفت مؤخراً في ، أكد صالح أن "الدور الحقيقي في اكتشاف هذا المكان كان لشرطة البيئة، اذ إن الخسفة كانت مكتشفة سابقاً من قبل السكان المحليين للقضاء"، مبيناً أنه "بعد اكتشاف الموقع تمت إحاطته، ووضعت يافطة تمنع الدخول إليه إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية، كما تم تسليم الموقع إلى مديرية شرطة حديثة في محافظة ".